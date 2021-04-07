Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152873-novyy-rekord-smertey-vid-koronavirusu-zafiksuvaly-v-ukrayini-podrobyci-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 6 квітня, підхопили 15 тис. 415 людей. Також померла рекордна кількість осіб за весь час пандемії — 481. Попередній рекорд у 433 смерті зафіксували 2 квітня.

Захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 5 тис. 587 осіб;

одужало — 11 тис. 472 особи;

здійснено тестувань — 140 тис. 224 (зокрема методом ПЛР — 59 тис. 49, методом ІФА — 23 тис. 778).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 784 тис. 579 осіб;

одужало — 1 млн 373 тис. 851 особа;

летальних випадків — 35 тис. 498;

проведено ПЛР-тестувань — 8 млн 456 тис. 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 417), Одеській (1 тис. 236), Київській (1 тис. 92), Львівській (1 тис. 85) та Харківській (1 тис. 17) областях.

Нагадаємо, Максим Степанов розповів, що колективний імунітет до коронавірусу в Україні почне формуватися відтоді, коли з’явиться 60−70% щеплених громадян. До кінця року в країні повинні вакцинувати більшість дорослого населення і це дозволить сформувати колективний імунітет.