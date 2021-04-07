Про «громадянську війну» в Україні написала австрійська газета – реакція посла. Фото: https://dyvys.info/

https://racurs.ua/ua/n152872-pro-gromadyansku-viynu-v-ukrayini-napysala-avstriyska-gazeta-reakciya-posla.html

Ракурс

Війну на Донбасі назвала «громадянською» австрійська газета Der Standard, опублікувавши відповідну статтю.

Матеріал видання має назву «Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна», що обурило посла України в Австрії Олександра Щербу. Про це він написав у Twitter.

Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя — з одного боку, українські — з іншого. Але це не окупація, а «громадянська війна» для Der Standard, — написав Щерба.



Він також поцікавився, чи надасть Der Standard можливість подискутувати на шпальтах газети щодо російсько-української війни на Донбасі.

Нагадаємо, 5 квітня від куль ворожих снайперів на Донбасі загинули двоє українських військових.