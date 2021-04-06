Військові втрати. Фото: 12 канал

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Військові втрати на Донбасі понесла Україна за понеділок, 5 квітня. Від кульового поранення загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області та військовослужбовець Віктор Гелебрант.

Про це повідомила Монастирищенська міська громада та 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Повідомляється, що Мороз був мешканцем села Халаїдове Уманського району. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.





Також від пострілу в голову загинув молодший сержант Віктор Гелебрант. Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє бійців Збройних сил України стали жертвами обстрілів терористичних військ Росії на Донбасі.