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Ракурс
Військові втрати. Фото: 12 канал

Стали відомі імена українських воїнів, вбитих російськими снайперами (ФОТО)

6 кві 2021, 13:44
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Військові втрати на Донбасі понесла Україна за понеділок, 5 квітня. Від кульового поранення загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області та військовослужбовець Віктор Гелебрант.

Про це повідомила Монастирищенська міська громада та 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Повідомляється, що Мороз був мешканцем села Халаїдове Уманського району. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.
Владислав Мороз. Фото: Facebook

Також від пострілу в голову загинув молодший сержант Віктор Гелебрант. Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям.


Віктор Гелебрант. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє бійців Збройних сил України стали жертвами обстрілів терористичних військ Росії на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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