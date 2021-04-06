Стали відомі імена українських воїнів, вбитих російськими снайперами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152834-staly-vidomi-imena-ukrayinskyh-voyiniv-vbytyh-rosiyskymy-snayperamy-foto.htmlРакурс
Військові втрати на Донбасі понесла Україна за понеділок, 5 квітня. Від кульового поранення загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області та військовослужбовець Віктор Гелебрант.
Про це повідомила Монастирищенська міська громада та 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
Повідомляється, що Мороз був мешканцем села Халаїдове Уманського району. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак.
Також від пострілу в голову загинув молодший сержант Віктор Гелебрант. Боєць перебував на бойовому чергуванні та знаходився у засобах індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє бійців Збройних сил України стали жертвами обстрілів терористичних військ Росії на Донбасі.