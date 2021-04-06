Що буде із ЗНО-2021, розповіли в Центрі оцінювання якості освіти

https://racurs.ua/ua/n152833-scho-bude-iz-zno-2021-rozpovily-v-centri-ocinuvannya-yakosti-osvity.html

Ракурс

Яким чином відбуватиметься ЗНО-2021 у разі переходу більшості областей України у «червону зону» карантину з відповідними обмеженнями, «Ракурс» поцікавився в Українському центрі оцінювання якості освіти. Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч має розпочатися 21 травня та тривати до 15 червня.

Основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідеміологічної небезпеки у регіонах, — зазначили в УЦОЯО у відповіді на запит «Ракурсу» наприкінці березня.

Проте згодом стало відомо, що через припинення руху громадського транспорту пробне ЗНО у Києві та Чернігівській області перенесли на 24 квітня. В усіх інших регіонах України пробне ЗНО має відбутися за графіком — 10 квітня.

З огляду на те, що епідеміологічна ситуація є доволі швидкозмінною, просимо учасників напередодні оцінювання обов’язково зайти до своїх кабінетів та ознайомитися із актуальною інформацією щодо проведення пробного ЗНО, — резюмували в УЦОЯО.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що змінами до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачалося, що пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від ситуації з коронавірусом у регіонах.