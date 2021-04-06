Что будет с ВНО-2021, рассказали в Центре оценивания качества образования

https://racurs.ua/n152833-chto-budet-s-vno-2021-rasskazali-v-centre-ocenivaniya-kachestva-obrazovaniya.html

Ракурс

Каким образом будет проходить ВНО-2021 в случае перехода большинства областей Украины в «красную зону» карантина с соответствующими ограничениями, «Ракурс» поинтересовался в Украинском центре оценивания качества образования. Напомним, что внешнее независимое оценивание в этом году должно начаться 21 мая и продлиться до 15 июня.

Основная и дополнительная сессии ВНО 2021 года состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемиологической опасности в регионах, — отметили в УЦОКО в ответе на запрос «Ракурса» в конце марта.

Однако впоследствии стало известно, что из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли на 24 апреля. Во всех остальных регионах Украины пробное ВНО должно состояться по графику — 10 апреля.

Учитывая то, что эпидемиологическая ситуация является довольно быстросменной, просим участников накануне оценивания обязательно зайти в свои кабинеты и ознакомиться с актуальной информацией о проведении пробного ВНО, — резюмировали в УЦОКО.

Напомним, ранее сообщалось, что изменениями к постановлению Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» предполагалось, что пробное ВНО, основная и дополнительная сессии ВНО-2021 состоятся в запланированные сроки независимо от ситуации с коронавирусом в регионах.