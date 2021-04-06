Кремль обвинил Киев в нарушении минских соглашений. Фото: Пикабу

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Ракурс

Москва заявила о нарушении Киевом минских соглашений.

Реакция Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза на ситуацию на Донбассе вызывает разочарование у Кремля. Об этом 6 апреля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщают «Известия».

Российский дипломат заявил, что Киев «систематически нарушает минские договоренности». Также глава российского Минздрава возмущен, что страны Запада лишь поддерживают «такое поведение» украинской стороны.

Лавров подчеркнул, что Москва «обеспокоена развитием ситуации» на востоке Донбасса. Лидеры страны-агрессора надеются, что страны Запада повлияют на Киев.

Ранее сообщалось, что Украина не вернется в Минск на переговоры после окончания карантина. Недавно вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры. Он пояснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что обеспокоены тем, что Российская Федерация стягивает войска к границе с Украиной. В НАТО тоже заявили, что Россия должна прекратить стягивать свои войска к границе Украины и нарушать режим прекращения огня на Донбассе.