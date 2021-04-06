Кремль звинуватив Київ у порушенні мінських угод. Фото: Пикабу

https://racurs.ua/ua/n152832-kreml-zvynuvatyv-kyyiv-u-porushenni-minskyh-ugod.html

Ракурс

Москва заявила про порушення Києвом мінських угод.

Реакція Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу на ситуацію в Донбасі викликає розчарування у Кремля. Про це 6 квітня заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, повідомляють «Известия».

Російському дипломату примарилося, що Київ «систематично порушує мінські домовленості». Також очільник російського МОЗ обурений, що країни Заходу лише підтримують «таку поведінку» української сторони.

Лавров наголосив, що Москва «стурбована розвитком ситуації» на сході Донбасу. Лідери країни-агресора сподіваються, що країни Заходу вплинуть на Київ.

Раніше повідомлялося, що Україна не повернеться у Мінськ на переговори після закінчення карантину. Нещодавно віце-прем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори. Він пояснив, що таке рішення пов’язане з тим, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.

Нагадаємо, у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що занепокоєні тим, що Російська Федерація стягує війська до кордону з Україною. В НАТО теж заявили, що Росія повинна припинити стягувати свої війська до кордону України та порушувати режим припинення вогню на Донбасі.