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Ракурс
Зеленський та Столтенберг. Фото: Громадське

Генсек НАТО зідзвонився з Зеленським — про що говорили

6 кві 2021, 13:19
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Агресія Росії продовжує нарощуватися біля українських кордонів. У зв’язку з цим Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

Під час розмови він виказав стурбованість російською військовою діяльністю в Україні. Про це генсек НАТО написав у своєму Twitter.

Допис генсека НАТО. Скріншот: Twitter

Він заявив, що НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжить підтримувати тісне партнерство з Україною. Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО — єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, і закликав до надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.


Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО — це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ, — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Twitter Командування союзників НАТО заговорив українською на тлі концентрації військ Росії на кордоні з нашою державою. У Командуванні НАТО наголосили, що Україна є цінним партнером Альянсу − одним із шести партнерів із розширених можливостей. А також зазначили, що наразі в штабі Командування союзників НАТО працює один український офіцер.

Джерело: Ракурс


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