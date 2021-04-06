Генсек НАТО зідзвонився з Зеленським — про що говорили

Зеленський та Столтенберг. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n152831-gensek-nato-zidzvonyvsya-z-zelenskym-pro-scho-govoryly.html

Ракурс

Агресія Росії продовжує нарощуватися біля українських кордонів. У зв’язку з цим Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

Під час розмови він виказав стурбованість російською військовою діяльністю в Україні. Про це генсек НАТО написав у своєму Twitter.





Він заявив, що НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжить підтримувати тісне партнерство з Україною. Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО — єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, і закликав до надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО — це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ, — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Twitter Командування союзників НАТО заговорив українською на тлі концентрації військ Росії на кордоні з нашою державою. У Командуванні НАТО наголосили, що Україна є цінним партнером Альянсу − одним із шести партнерів із розширених можливостей. А також зазначили, що наразі в штабі Командування союзників НАТО працює один український офіцер.