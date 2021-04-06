Чи впливає група крові на ризик захворіти на COVID-19, розповіли вчені. Фото: http://novosti.kr.ua/

https://racurs.ua/ua/n152829-chy-vplyvaie-grupa-krovi-na-ryzyk-zahvority-na-covid-19-rozpovily-vcheni.html

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Ризик заразитися коронавірусом та захворіти на важку форму COVID-19 ніяк не залежить від групи крові.

До такого висновку після аналізу об'ємної бази даних прийшли вчені Центру безпеки здоров’я ім. Хопкінса в США, повідомляє JAMA.

Раніше в деяких дослідженнях припускалося, що люди з II групою крові нібито більш сприйнятливі до COVID-19, а з I групою — менш, але чітких даних щодо цього було мало.

У дослідженні проаналізували дані 107 тис. 796 осіб. Вони з 3 березня по 2 листопада 2020 року здавали ПЛР-тести в мережі з 24 лікарень і 215 клінік. У 11 тис. 468 пацієнтів був позитивний результат на коронавірус.

З’ясувалося, що група крові «не була пов’язана зі сприйнятливістю або тяжкістю захворювання, включаючи вірус-позитивність, госпіталізацію або надходження в реанімацію».

Так само III та IV групи крові не пов’язані з гіршими результатами, ніж I група, підкреслили автори аналізу.

Нагадаємо, новий коронавірус, який називають «подвійним мутантом», виявили в районі затоки Каліфорнії. Новий варіант SARS-CoV-2 несе дві мутації вірусу, які допомагають йому закріпитися на клітинах.