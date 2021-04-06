Влияет ли группа крови на риск заболеть COVID-19, рассказали ученые. Фото: http://novosti.kr.ua/

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Риск заразиться коронавирусом и заболеть тяжелой формой COVID-19 никак не зависит от группы крови.

К такому выводу после анализа объемной базы данных пришли ученые Центра безопасности здоровья им. Хопкинса в США, сообщает JAMA.

Ранее некоторые отчеты предполагали, что люди со II группой крови якобы более восприимчивы к COVID-19, а с I группой — менее, но четких сведений на этот счет было мало.

В исследовании проанализировали данные 107 тыс. 796 человек. Они с 3 марта по 2 ноября 2020 года сдавали ПЦР-тесты в сети из 24 больниц и 215 клиник. У 11 тыс. 468 пациентов был положительный результат на коронавирус.

Выяснилось, что группа крови «не была связана с восприимчивостью или тяжестью заболевания, включая вирус-положительность, госпитализацию или поступление в реанимацию».

Точно так же III и IV группы крови не связаны с худшими результатами, чем I группа, подчеркнули авторы анализа.

Напомним, новый коронавирус, который называют «двойным мутантом», обнаружили в районе залива Калифорнии. Новый вариант SARS-CoV-2 несет две мутации вируса, которые помогают ему закрепиться на клетках.