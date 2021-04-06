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Уменьшить больничные готовятся в Минсоцполитики. Фото:

Уменьшить больничные готовятся в Минсоцполитики — нардеп

6 апр 2021, 12:49
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Больничные в Украине могут уменьшить, для этого уже правительством подготовлен специальный проект закона.

Министерство социальной политики собирается подать в Верховную Раду законопроект, которым резко уменьшат выплаты за болезни. Закон предусматривает, что за средства Фонда социального страхования будут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности с 11 дня нетрудоспособности. Первые 10 дней временной нетрудоспособности будут оплачивать работодатели. Об этом 6 апреля сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.


Также отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности будут выплачивать застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

  • 50% средней заработной платы (дохода) — страховой стаж до 5 лет;
  • 60% — страховой стаж от 5 до 10 лет;
  • 70% — страховой стаж от 10 до 15 лет;
  • 80% — страховой стаж от 15 до 20 лет;
  • 100% средней зарплаты будут выплачивать застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более 20 лет.

Напомним, в Фонде социального страхования Украины заявляли, что задержка с финансированием выплат связана со стремительным распространением коронавирусной болезни на территории Украины и ростом количества лиц, находящихся на больничном.

Источник: Ракурс


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