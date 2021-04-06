Уменьшить больничные готовятся в Минсоцполитики. Фото:

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Больничные в Украине могут уменьшить, для этого уже правительством подготовлен специальный проект закона.

Министерство социальной политики собирается подать в Верховную Раду законопроект, которым резко уменьшат выплаты за болезни. Закон предусматривает, что за средства Фонда социального страхования будут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности с 11 дня нетрудоспособности. Первые 10 дней временной нетрудоспособности будут оплачивать работодатели. Об этом 6 апреля сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности будут выплачивать застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

50% средней заработной платы (дохода) — страховой стаж до 5 лет;

60% — страховой стаж от 5 до 10 лет;

70% — страховой стаж от 10 до 15 лет;

80% — страховой стаж от 15 до 20 лет;

100% средней зарплаты будут выплачивать застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более 20 лет.

Напомним, в Фонде социального страхования Украины заявляли, что задержка с финансированием выплат связана со стремительным распространением коронавирусной болезни на территории Украины и ростом количества лиц, находящихся на больничном.