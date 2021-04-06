Связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов подтвердили в ЕС

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Представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

Впрочем, в ЕМА отметили, что причина этого явления пока неизвестна, сообщает 6 апреля агентство AFP.

Ранее стало известно, что британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничить применение AstraZeneca среди молодых людей из-за сообщений об образовании тромбов.

По состоянию на 24 марта в стране зафиксировали 22 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других случаях тромбообразования. Семеро жителей Великобритании, которые поулчили ​​прививки препаратом AstraZeneca, умерли после образования тромбов.

Ранее использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет приостановила Германия. Такое решение приняли из-за случаев образования тромбов, которые наблюдали у небольшого количества вакцинированных людей.

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу пациентов, которые до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20−63 года. У 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них умерли.

2 апреля городские центры здравоохранения GGDs Нидерландов полностью прекратили использование вакцины AstraZeneca. Ранее в Нидерландах женщина умерла от тромбоэмболии легких, возникшая после прививки этой вакциной. Всего после вакцинации этим препаратом у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

На фоне сообщений о риске тромбоза прививочную кампанию препаратом AstraZeneca в марте приостановили власти ряда стран. После рекомендаций ЕМА и Всемирной организации здравоохранения некоторые государства возобновили вакцинацию. При этом на этикетке препарата должно появиться предупреждение о вероятном тромбозе.