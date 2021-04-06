Срочное заседание ТКГ созывает Украины — что случилось

ТКГ. Фото: УП

https://racurs.ua/n152826-srochnoe-zasedanie-tkg-sozyvaet-ukrainy-chto-sluchilos.html

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Война на Донбассе продолжается, а в последнее время на линии разграничения наблюдается обострение и нарастание агрессии со стороны российских марионеточных группировок.

С момента прошлого заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось 30 марта, погибли трое украинских бойцов, четверо получили ранения и погиб один местный житель. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.

Эти грубые нарушения режима прекращения огня, на фоне беспрецедентного усиления группировок войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО, вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров, — заявили в ТКГ.



В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи ТКГ. Во время заседания будут обсуждаться вопросы немедленного принятия мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что «провокации» Украины на Донбассе придумал Кремль в ответ на заявление Вашингтона с требованием к России объяснить причину концентрации войск на украинской границе.