Термінове засідання ТКГ скликає Україна — що трапилося

Війна на Донбасі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152826-terminove-zasidannya-tkg-sklykaie-ukrayina-scho-trapylosya.html

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Війна на Донбасі продовжується, а останнім часом на лінії розмежування спостерігається загострення та наростання агресії з боку російських маріонеткових угрупувань.

З моменту минулого засідання Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося 30 березня, загинули троє українських бійців, четверо дістали поранення та загинув один місцевий житель. Про це повідомляє прес-служба української делегації ТКГ.

Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України й войовничої риторики представників ОРДЛО викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів, — заявили в ТКГ.



У зв’язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України щодо скликання екстреної зустрічі ТКГ. Під час засідання обговорюватимуть питання негайного вжиття заходів із відновлення режиму припинення вогню й повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «провокації» України на Донбасі вигадав Кремль у відповідь на заяву Вашингтона з вимогою до Росії пояснити причину стягування військ до українського кордону.