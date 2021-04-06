НАТО відреагувало на стягування російських військ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n152823-nato-vidreaguvalo-na-styaguvannya-viysk-rosiyi-do-kordonu-ukrayiny.html

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Росія повинна припинити стягувати свої війська до кордону України та порушувати режим припинення вогню на Донбасі.

Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні застерегло НАТО. Північноатлантичний Альянс продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це 6 квітня заявив речник НАТО у коментарі німецькому виданню WELT.

Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією, — наголосили в НАТО.

Речник альянсу додав, що Росія своїми дестабілізаційними заходами підриває усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року. Крім того, 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі обговорили поточну безпекову ситуацію на Чорному морі. Союзники заявили, що поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація про те, що Росія перекидає свої війська до українського кордону. Армію РФ стягують в Брянську область та окупований Крим. Українська розвідка зазначила, що Росія може під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі просунутися вглиб території України.

На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки. У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що занепокоєні тим, що Російська Федерація стягує війська до кордону з Україною.