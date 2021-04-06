НАТО отреагировало на стягивание российских войск. Фото:

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Россия должна прекратить стягивать свои войска к границе Украины и нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине предостерегло НАТО. Североатлантический Альянс будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 6 апреля заявил спикер НАТО в комментарии немецкому изданию WELT.

Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, — подчеркнули в НАТО.

Спикер альянса добавил, что Россия своими дестабилизационными мерами подрывает все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного при участии ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года. Кроме того, 1 апреля послы стран НАТО в Брюсселе обсудили текущую ситуацию безопасности на Черном море. Союзники заявили, что разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе. Армию РФ стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым. Украинская разведка отметила, что Россия может под видом «миротворческих» мер Кремля в ответ на вымышленную агрессию ВСУ на Донбассе продвинуться вглубь территории Украины.

На эти события отреагировали и в США — Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень наблюдения из «возможного кризиса „до потенциально“ неизбежного кризиса» — самого высокого уровня опасности. В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что обеспокоены тем, что Российская Федерация стягивает войска к границе с Украиной.