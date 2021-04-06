Война на Донбассе. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/n152822-ocherednoy-raspyatyy-malchik-rossiyskiy-feyk-o-gibeli-rebenka-na-donbasse-oprovergli.html

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Война на Донбассе продолжается, в том числе и информационная. Российский фейк о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское опровергли журналисты-фактчекеры со Stopfake.

Свидетели происшествия заявили, что мальчик погиб в результате несчастного случая — взрыва мины, которую нашел в гараже. Об этом сообщается на сайте организации.

Сообщается, что учитывая значительную удаленность пгт Александровское от линии соприкосновения сторон, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся, так как украинский беспилотник просто не мог проникнуть настолько глубоко в сторону оккупированных территорий.

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявили, что подразделения ВСУ строго соблюдают меры по усилению режима прекращения огня, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

Также событие прокомментировали в украинском Министерстве иностранных дел (МИД). Там заявили, что российские фейки можно побороть только благодаря системной работе.

Фейки об убитых детях — неотъемлемая часть российских психологических операций против Украины. Все мы помним о вымышленном «распятом» мальчике в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс ставит цель разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок, — заявил спикер МИД Олег Николенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе российско-террористические войска продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. В частности, для создания пропагандистских материалов, боевики не гнушаются обстрелом контролируемых ими населенных пунктов, чтобы выдать эти инциденты за якобы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.