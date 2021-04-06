Фейк. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n152822-chergovyy-rozipyatyy-hlopchyk-rosiyskyy-feyk-pro-zagybel-dytyny-na-donbasi-sprostuvaly.html

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Війна на Донбасі продовжується, зокрема й інформаційна. Російський фейк про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське спростували журналісти-фактчекери зі Stopfake.

Свідки події заявили, що хлопчик загинув унаслідок нещасного випадку — вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Про це повідомляється на сайті організації.

Повідомляється, що з огляду на значну віддаленість смт Олександрівське від лінії зіткнення сторін, українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося, бо український безпілотник просто не міг проникнути настільки глибоко в бік окупованих територій.

У Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявили, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються заходів щодо посилення режиму припинення вогню, у тому числі й заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

Також подію прокоментували в українському Міністерстві закордонних справ (МЗС). Там заявили, що російські фейки можна побороти лише завдяки системній роботі.

Фейки про вбитих дітей — невід'ємний елемент російських психологічних операцій проти України. Усі ми пам’ятаємо про вигаданого «розп'ятого» хлопчика в Слов’янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань, — заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо припинення вогню. Зокрема, для створення пропагандистських матеріалів бойовики не гребують обстрілом контрольованих ними населених пунктів, щоби видати ці інциденти за нібито обстріли з боку Збройних сил України.