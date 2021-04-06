Мобільний COVID-госпіталь ДСНС перевезли в інший регіон, фото — ДСНС

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Коронавірус у Хмельницькій області продовжує активно поширюватися, регіон «однією ногою» перебуває у «червоній» зоні карантину. В Славуті розгорнули мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, розрахований на 120 пацієнтів.

Госпіталь ДСНС перемістили зі смт Богородчани Івано-Франківської області, інформують у прес-службі ДСНС. Сьогодні міністр Максим Степанов припустив, що незабаром Прикарпаття вийде з «червоної» зони карантину.

Він складається з 35 наметів, з яких 24 — це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров’я. Він повністю готовий для прийому хворих на COVID-19, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на 6 квітня виявили у 13 тис. 276 осіб. Внаслідок COVID-19 за добу загинуло 430 пацієнтів — це один з найбільших показників смертності від коронавірусної інфекції для України з початку пандемії.