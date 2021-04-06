Мобильный COVID-госпиталь ГСЧС перевезли в другой регион, фото — ГСЧС

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Коронавирус в Хмельницкой области продолжает активно распространяться, регион «одной ногой» находится в «красной» зоне карантина. В Славуте развернули мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19, рассчитанный на 120 пациентов.

Госпиталь ГСЧС перемещен из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области, информируют в пресс-службе ГСЧС. Сегодня министр Максим Степанов сообщил, что Прикарпатье скоро могут вывести из «красной» зоні карантина.

Он состоит из 35 палаток, из которых 24 — это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения. Он полностью готов для приема больных COVID-19, — добавили в ГСЧС.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 6 апреля обнаружили у 13 тыс. 276 человек. Вследствие COVID-19 за сутки погибли 430 пациентов — это один из самых высоких показателей смертности от коронавирусной инфекции для Украины с начала пандемии.