В літака Мінськ-Запоріжжя відмовив двигун, фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n152820-v-litaka-minsk-zaporijjya-vidmovyv-dvygun.html

Ракурс

Небезпечний авіаінцидент стався з літаком, що летів з Мінська до Запоріжжя. У польоті в нього відмовив один з двигунів.

Надзвичайна подія сталася 5 квітня о 19.06, повідомляє «Думська». Літак Ан-140 української авіакомпанії «Мотор Січ» слідував рейсом Мінськ — Запоріжжя. Йому довелося здійснити аварійну посадку в аеропорту «Київ» в Жулянах.

Літак вилетів з Мінська о 18.05, його правий двигун відмовив через півгодини. Якийсь час лайнер летів на лівому моторі і тоді здійснив аварійну посадку в Жулянах.

На борту Ан-140 перебували 29 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Їх довелося пересаджувати на інші рейси. Частину відправили на рейсі Київ — Запоріжжя, а також на резервному Як-40, який спеціально прилетів із Запоріжжя.

Фахівці «Мотор Січі» з’ясовують причину відмови двигуна.