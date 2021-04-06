У самолета Минск — Запорожье отказал двигатель

https://racurs.ua/n152820-u-samoleta-minsk-zaporoje-otkazal-dvigatel.html

Ракурс

Опасный авиаинцидент произошел с самолетом, летевшем из Минска в Запорожье. В полете у него отказал один из двигателей.

ЧП произошло 5 апреля в 19.06, сообщает «Думская». Самолет Ан-140 украинской авиакомпании «Мотор Сич» следовал рейсом Минск — Запорожье. Ему пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту «Киев» в Жулянах.

Самолет вылетел из Минска в 18.05, его правый двигатель отказал через полчаса. Некоторое время лайнер летел на левом моторе и позже совершил аварийную посадку в Жулянах.

На борту Ан-140 находились 29 пассажиров, никто из них не пострадал. Их пришлось пересаживать на другие рейсы. Часть отправили на рейсе Киев — Запорожье, часть — на резервном Як-40, который специально прилетел из Запорожья.

Специалисты «Мотор Сичи» выясняют причину отказа двигателя.