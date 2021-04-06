Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса нашли в Румынии

Штамм коронавируса. Фото: Istock

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Ракурс

Новый штамм коронавируса нашли в Румынии — он имеет признаки как британского штамма B1.1.7, так и мутацию E484K, которая может снизить эффективность вакцин против вируса.

Новый вариант обнаружили в больнице скорой помощи округа Сучава, что находится возле украинской границы. Об этом сообщает Digi24.

Сообщается, что к трем имеющимся штаммам коронавируса, которые имеют британское, южноафриканское и бразильское происхождение, добавился новый вариант вируса — B.1.1.7 + E484K.

Хотя количество случаев заболевания этим видом коронавирусом достаточно низкое и составляет лишь 43 случая, главное беспокойство вызывает способность этого штамма проявлять большую устойчивость к антителам, которые генерируются вакциной, и показывать большую устойчивость к вакцинации в целом.

В марте новый штамм коронавируса B.1.1.7 + E484K был признан вызывающим беспокойство и был внесен в список Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), который контролирует эпидемиологическую ситуацию на уровне ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает мутировать, а новые штаммы инфекции широко распространяются по всей планете. Новый вариант коронавируса SARS-CoV — 2, который может включать в себя до 40 мутаций, зафиксировали в Африке.