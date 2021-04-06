Стійкий до вакцин штам коронавірусу знайшли в Румунії

Штам коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152824-stiykyy-do-vakcyn-shtam-koronavirusu-znayshly-v-rumuniyi.html

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Новий штам коронавірусу знайшли в Румунії — він має ознаки як британського штаму B1.1.7, так і мутацію E484K, яка може знизити ефективність вакцин проти вірусу.

Новий варіант виявили в лікарні швидкої допомоги округу Сучава, що знаходиться біля українського кордону. Про це повідомляє Digi24.

Повідомляється, що до трьох наявних штамів коронавірусу, які мають британське, південноафриканська та бразильське походження, додався новий варіант вірусу — B.1.1.7 + E484K.

Хоча кількість випадків цього різновиду захворювання на коронавірус є досить низькою та складає лише 43 випадки, головне занепокоєння викликає здатність цього штаму проявляти більшу стійкість до антитіл, які генеруються вакциною, та показувати більшу стійкість щодо вакцини.

У березні новий штам коронавірусу B.1.1.7 + E484K був визнаний таким, що викликає занепокоєння, і був внесений до списку Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), який контролює епідеміологічну ситуацію на рівні ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує мутувати, а нові штами інфекції широко розповсюджуються по всій планеті. Новий варіант коронавірусу SARS-CoV — 2, який може містити в собі до 40 мутацій, зафіксували в Африці.