Зменшити лікарняні готуються в Мінсоцполітики. Фото:

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Лікарняні в Україні можуть зменшити, для цього вже урядом підготовлений спеціальний проект закону.

Міністерство соціальної політики збирається подати до Верховної Ради законопроект, яким різко зменшать виплати за хвороби. Закон передбачає, що за кошти Фонду соціального страхування виплачуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності з 11 дня непрацездатності. Перші 10 днів тимчасової непрацездатності оплачуватимуть роботодавці. Про це 6 квітня повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв на власній сторінці у Facebook.

Також зазначається, що допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачуватимуть застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

50% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж до 5 років;

60% — страховий стаж від 5 до 10 років;

70% — страховий стаж від 10 до 15 років;

80% — страховий стаж від 15 до 20 років;

100% середньої зарплати виплачуватимуть застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 20 років.

Нагадаємо, у Фонді соціального страхування України заявляли, що затримка з фінансуванням виплат пов’язана зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби на території України й зростанням кількості осіб, котрі перебувають на лікарняному.