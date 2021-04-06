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Ракурс

Генсек НАТО созвонился с Зеленским — о чем говорили

6 апр 2021, 13:19
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Агрессия России продолжает нарастать у украинских границ. В связи с этим Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Во время разговора он выразил обеспокоенность российской военной деятельностью в Украине. Об этом генсек НАТО написал в своем Twitter.

Пост генсека НАТО. Скриншот: TwitterОн заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжит поддерживать тесное партнерство с Украиной. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО — единственный путь к окончанию войны на Донбассе, и призвал к предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО.


Мы стремимся реформировать нашу армию и оборонный сектор, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ, — написал Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что Twitter Командование союзников НАТО заговорило на украинском на фоне концентрации войск России на границе с нашим государством. В командовании НАТО отметили, что Украина является ценным партнером Альянса — одним из шести партнеров из расширенных возможностей. А также отметили, что сейчас в штабе командования союзников НАТО работает один украинский офицер.

Источник: Ракурс


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