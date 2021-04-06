Стали известны имена украинских воинов, убитых российскими снайперами (ФОТО)https://racurs.ua/n152834-stali-izvestny-imena-ukrainskih-voinov-ubityh-rossiyskimi-snayperami-foto.htmlРакурс
Военные потери на Донбассе понесла Украина за понедельник, 5 апреля. От пулевого ранения погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области и военнослужащий Виктор Гелебрант.
Об этом сообщила Монастырищенская городская община и 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Сообщается, что Мороз был жителем села Халаидово Уманского района. Его застрелил российский снайпер вблизи населенного пункта Спартак.
Также от выстрела в голову погиб младший сержант Виктор Гелебрант. Боец находился на боевом дежурстве в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимым с жизнью.
Напомним, ранее мы сообщали, что двое бойцов Вооруженных сил Украины стали жертвами обстрелов террористических войск России в Донбассе.