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Военные потери. Фото: 12 канал

Стали известны имена украинских воинов, убитых российскими снайперами (ФОТО)

6 апр 2021, 13:44
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Военные потери на Донбассе понесла Украина за понедельник, 5 апреля. От пулевого ранения погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области и военнослужащий Виктор Гелебрант.


Об этом сообщила Монастырищенская городская община и 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Сообщается, что Мороз был жителем села Халаидово Уманского района. Его застрелил российский снайпер вблизи населенного пункта Спартак.

Владислав Мороз. Фото: Facebook

Также от выстрела в голову погиб младший сержант Виктор Гелебрант. Боец находился на боевом дежурстве в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимым с жизнью.

Виктор Гелебрант. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что двое бойцов Вооруженных сил Украины стали жертвами обстрелов террористических войск России в Донбассе.

Источник: Ракурс


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