Военные потери. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/n152834-stali-izvestny-imena-ukrainskih-voinov-ubityh-rossiyskimi-snayperami-foto.html

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Военные потери на Донбассе понесла Украина за понедельник, 5 апреля. От пулевого ранения погиб военнослужащий Владислав Мороз из Черкасской области и военнослужащий Виктор Гелебрант.

Об этом сообщила Монастырищенская городская община и 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Сообщается, что Мороз был жителем села Халаидово Уманского района. Его застрелил российский снайпер вблизи населенного пункта Спартак.







Также от выстрела в голову погиб младший сержант Виктор Гелебрант. Боец находился на боевом дежурстве в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимым с жизнью.



Напомним, ранее мы сообщали, что двое бойцов Вооруженных сил Украины стали жертвами обстрелов террористических войск России в Донбассе.