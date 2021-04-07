Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
О «гражданской войне» в Украине написала австрийская газета – реакция посла. Фото: https://dyvys.info/

О «гражданской войне» в Украине написала австрийская газета — реакция посла

7 апр 2021, 08:19
999

Войну на Донбассе назвала «гражданской» австрийская газета Der Standard, опубликовав соответствующую статью.

Материал издания называется «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война», что возмутило посла Украины в Австрии Александра Щербу. Об этом он написал в Twitter.

Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а «гражданская война» для Der Standard, — написал Щерба.


Он также поинтересовался, предоставит ли Der Standard возможность подискутировать на страницах газеты о российско-украинской войне на Донбассе.

Напомним, 5 апреля от пуль вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров