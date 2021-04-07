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О «гражданской войне» в Украине написала австрийская газета – реакция посла. Фото: https://dyvys.info/
О «гражданской войне» в Украине написала австрийская газета — реакция послаhttps://racurs.ua/n152872-o-grajdanskoy-voyne-v-ukraine-napisala-avstriyskaya-gazeta-reakciya-posla.htmlРакурс
Войну на Донбассе назвала «гражданской» австрийская газета Der Standard, опубликовав соответствующую статью.
Материал издания называется «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война», что возмутило посла Украины в Австрии Александра Щербу. Об этом он написал в Twitter.
Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а «гражданская война» для Der Standard, — написал Щерба.
Он также поинтересовался, предоставит ли Der Standard возможность подискутировать на страницах газеты о российско-украинской войне на Донбассе.
Напомним, 5 апреля от пуль вражеских снайперов на Донбассе погибли двое украинских военных.
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