Обстрел оккупантов оставил без воды 50 населенных пунктов Донбасса

Боевики продолжают нарушать перемирие, фото: «Буквы»

https://racurs.ua/n152871-obstrel-okkupantov-ostavil-bez-vody-50-naselennyh-punktov-donbassa.html

Ракурс

Обстрелы боевиками позиций украинских военных и гражданской инфраструктуры продолжаются, несмотря на достигнутые летом 2020 года договоренности о введении на Донбассе режима «тишины».

Сегодня, 6 апреля, около 17.00 в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Отмечается, что эта насосная станция расположена в так называемой «серой зоне» между селами Васильевка и Крутая Балка. Из нее вода подается на четыре фильтровальные станции:

Карловскую (водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово и Украинск; поселков Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое и Цукурино; сел Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка и Лысовка);

Великоанадольскую (водоснабжение городов Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселков Оленевка и Новотроицкое, сел Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее и Ясное),

Старокрымские № 1 и № 2 (водоснабжение Мариуполя, а также поселков Сартана и Старый Крым).

Кириленко отметил, что жертв в результате обстрела нет — работники станции смогли укрыться в бомбоубежище.

Завтра саперы, энергетики, работники «Воды Донбасса» и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Сможем начать их выполнять, когда получим гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ, -резюмировал чиновник.

Напомним, в декабре 2020 года боевики вблизи Авдеевки обстреляли из гранатомета трактор, который возвращался с сельхозработ.