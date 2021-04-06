Аккаунты пользователей WhatsApp взламывают с помощью специальных сообщений, фото:

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Ракурс

Пользователей популярного интернет-мессенджера WhatsApp предупреждают о новом виде мошенничества.

С помощью отправки сообщений от якобы семьи или друзей потенциальной жертвы злоумышленники взламывают аккаунты пользователей WhatsApp. Об этом сообщает издание GizChina.

Отмечается, что для осуществления таких атак киберпреступникам необходимо сначала взломать аккаунт кого-то из друзей или родственников жертвы.

Сама атака осуществляется в три этапа:

сначала жертва получает SMS-сообщение с кодом и ссылкой;

после этого жертва от имени своего контакта видит сообщение, в котором якобы кто-то из знакомых заявляет, что ошибочно указал этот аккаунт для получения SMS-кода и просит срочно его переслать;

если пользователь ответит на это сообщение от «друга», отправив соответствующий код, его аккаунт будет взломан.

Такая схема использует брешь в системе входа в WhatsApp — войти в аккаунт и управлять перепиской можно введя код, полученный в отправленном на номер мобильного телефона пользователя SMS-сообщении, без необходимости ввода логина и пароля.

Во избежание таких ситуаций пользователей призывают включить двухфакторную аутентификацию, а в случае получения соответствующих уведомлений от знакомых — позвонить им и сообщить, что они должны немедленно войти в свой аккаунт, чтобы «выбить» оттуда мошенника.