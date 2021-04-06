Фейк российских пропагандистов об обстоятельствах гибели бойца опровергли в 10-й бригаде

Война на Донбассе продолжает уносить жизни защитников Украины, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n152869-feyk-rossiyskih-propagandistov-ob-obstoyatelstvah-gibeli-boyca-oprovergli-v-10-y-brigade.html

Ракурс

В 10-й горно-штурмовой бригаде опровергают распространенную представителями российско-террористических войск информацию о якобы сокрытии командованием части информации о гибели в результате боевого столкновения 4 апреля одного из украинских военных.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в социальной сети Фейсбук.

Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск, — отмечают в пресс-службе бригады. — Правда, как всегда, другая.

Отмечается, что военный на самом деле исчез вечером 3 апреля, без оружия. В месте его исчезновения боевых столкновений не было зафиксировано.

Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни, — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что поиски военного начались немедленно после выявления факта его исчезновения. Однако они были безуспешными.

Сегодня, 6 апреля, на КПВВ «Марьинка» представители оккупантов передали бригаде тело погибшего военного.

Что именно могло случиться с военнослужащим — нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия, — отмечается в сообщении.



Имя пропавшего военного в настоящее время не раскрывают.

Напомним, 5 апреля от пуль вражеских снайперов погибли двое украинских военных.