Фейк российских пропагандистов об обстоятельствах гибели бойца опровергли в 10-й бригаде

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Война на Донбассе продолжает уносить жизни защитников Украины, фото: «Обозреватель»
Фейк российских пропагандистов об обстоятельствах гибели бойца опровергли в 10-й бригадеhttps://racurs.ua/n152869-feyk-rossiyskih-propagandistov-ob-obstoyatelstvah-gibeli-boyca-oprovergli-v-10-y-brigade.htmlРакурс
В 10-й горно-штурмовой бригаде опровергают распространенную представителями российско-террористических войск информацию о якобы сокрытии командованием части информации о гибели в результате боевого столкновения 4 апреля одного из украинских военных.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице бригады в социальной сети Фейсбук.
Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск, — отмечают в пресс-службе бригады. — Правда, как всегда, другая.
Отмечается, что военный на самом деле исчез вечером 3 апреля, без оружия. В месте его исчезновения боевых столкновений не было зафиксировано.
Военнослужащий, несмотря на непродолжительное время прохождения службы, в нашем подразделении характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни, — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что поиски военного начались немедленно после выявления факта его исчезновения. Однако они были безуспешными.
Сегодня, 6 апреля, на КПВВ «Марьинка» представители оккупантов передали бригаде тело погибшего военного.
Что именно могло случиться с военнослужащим — нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия, — отмечается в сообщении.
Имя пропавшего военного в настоящее время не раскрывают.
Напомним, 5 апреля от пуль вражеских снайперов погибли двое украинских военных.
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