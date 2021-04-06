Фейк російських пропагандистів про обставини загибелі бійця спростували у 10-й бригаді

Війна на Донбасі продовжує забирати життя захисників України, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n152869-feyk-rosiyskyh-propagandystiv-pro-obstavyny-zagybeli-biycya-sprostuvaly-u-10-y-brygadi.html

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У 10-й гірсько-штурмовій бригаді спростовують розповсюджену представниками російсько-терористичних військ інформацію про нібито приховування командуванням частини інформації про загибель внаслідок бойового зіткнення 4 квітня одного з українських військових.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Яскравий приклад нехтування моральними принципами знову продемонстрували представники російсько-окупаційних військ, — наголошують у прес-службі бригади. — Правда, як завжди, інша.

Зазначається, що військовий насправді зник ввечері 3 квітня, без зброї. У місці його зникнення бойових зіткнень не було зафіксовано.

Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень зі сторони командування не було. Спортсмен, прихильник здорового образу життя, — зазначається в повідомленні.

Наголошується, що пошуки військового розпочалися негайно після виявлення факту його зникнення. Проте вони були безуспішними.

Сьогодні, 6 квітня, на КПВВ «Мар'їнка» представники окупантів передали бригаді тіло загиблого військового.

Що саме могло трапитись з військовослужбовцем — нам наразі це не відомо. Розглядаються версії різні, у тому числі: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме трапилось, можна буде розмірковувати лише після встановлення всіх обставин події, — зазначається в повідомленні.



Ім’я зниклого військового наразі не розкривають.

Нагадаємо, 5 квітня від куль ворожих снайперів загинули двоє українських військових.