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Ракурс
7 квітня відзначають Благовіщення, фото: Майстер Федуско зі Самбора

7 квітня святкують Благовіщення та Всесвітній день здоров’я

6 кві 2021, 21:59
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7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я. Цю дату обрано, оскільки 7 квітня 1948 року було ухвалено статут Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) — спеціалізованої установи ООН, яка опікується проблемами охорони здоров’я у світовому масштабі.

ВООЗ була створена на підставі принципу, згідно з яким всі люди повинні мати можливість для реалізації свого права на найвищий досяжний рівень здоров’я.

Православна церква 7 квітня відзначає Благовіщення Пресвятої Богородиці.

В межах цього свята відзначається описана в Біблії подія — отримання Дівою Марією благої вістки від архангела Гавриїла про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Месію.

У традиції східного християнства Благовіщення входить до одного з дванадесяти свят — 12 найважливіших після Великодня свят.


У народі Благовіщення сприймали як свято весни — початок нового сільськогосподарського року. Також вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, якою буде погода на Великдень.

Народні прикмети:

  • якщо ластівки ще не прилетіли — весна буде пізньою і холодною;
  • заморозки цього дня — до багатого врожаю;
  • якщо цього дня пішов дощ — літо буде посушливе;
  • сильний мороз цього дня обіцяє багатий врожай грибів;
  • гроза цього дня обіцяє тепле літо.

Джерело: Ракурс


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