Закон про «карантинні 8 тисяч» підписав Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n152867-zakon-pro-karantynni-8-tysyach-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 30 березня закон, який передбачає надання фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення, — додають в Офісі президента.



Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, щоб отримати фінансову допомогу, передбачену цим законом, потрібно бути платником єдиного соціального внеску в тому регіоні, де посилили карантин.