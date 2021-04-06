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Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Закон о «карантинных 8 тысячах» подписал Зеленский

6 апр 2021, 21:20
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 30 марта закон, который предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, остановить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение, — добавляют в Офисе президента.


Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, чтобы получить финансовую помощь, предусмотренную этим законом, нужно быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где усилили карантин.

Источник: Ракурс


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