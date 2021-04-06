Закон о «карантинных 8 тысячах» подписал Зеленский

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Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»
Закон о «карантинных 8 тысячах» подписал Зеленскийhttps://racurs.ua/n152867-zakon-o-karantinnyh-8-tysyachah-podpisal-zelenskiy.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 30 марта закон, который предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, остановить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».
Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение, — добавляют в Офисе президента.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, чтобы получить финансовую помощь, предусмотренную этим законом, нужно быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где усилили карантин.
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