Закон о «карантинных 8 тысячах» подписал Зеленский

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n152867-zakon-o-karantinnyh-8-tysyachah-podpisal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 30 марта закон, который предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, остановить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение, — добавляют в Офисе президента.



Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, чтобы получить финансовую помощь, предусмотренную этим законом, нужно быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где усилили карантин.