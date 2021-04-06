Електроавтомобіль Dacia Spring, фото: egear.be

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Електроавтомобіль Dacia Spring, який називають найдешевшим електрокаром Європи, виявився не таким вже й дешевим.

Вартість автомобіля становить 18 тис. 100 євро (з ПДВ), за передзамовленням автомобіль коштуватиме 16 тис. 800 євро. У деяких державах Європи завдяки субсидії авто коштуватиме дешевше, зокрема в Угорщині — 10 тис. 900 євро. Про це повідомляє видання «Твоя машина».

Це значно більше, ніж початкові прогнози щодо ціни електроавтомобіля, які становили близько 10 тис. євро.

Наприкінці березня розпочалося приймання передзамовлень.

У перші дні надійшли понад 6 тис. заявок з Румунії, до перших власників автомобіль надійде у вересні. Однак решта зможуть його отримати не раніше 2022 року — через брак напівпровідників.

Dacia Spring — оновлена версія електричного хетчбека Renault City K-ZE, який присутній на ринку Китаю з 2019 року. Від свого «предка» вона відрізняється:

оригінальним орнаментом пластикової обшивки кузова;

новою радіаторною фальшрешіткою, за якою ховається зарядний роз'єм;

формою оптики;

флуоресцентними помаранчевими акцентами в екстер'єрі;

логотипом марки.

Розміри Dacia Spring становлять 3734×1770×1516 мм при колісній базі 2423 мм.

Максимальна швидкість — 125 км/год. При активації режиму Eco потужність мотора знижується до 31 кінських сил, а максимальна швидкість — до 100 км/год.

Заряджається електрокар за 14 годин, від швидкісної зарядної станції — менше, ніж за годину.

Одного заряду має вистачати на 225 км в змішаному циклі і 295 км в місті по WLTP.