Электроавтомобиль Dacia Spring, фото: egear.be

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Электроавтомобиль Dacia Spring, который называют самым дешевым электрокаром Европы, оказался не таким уж и дешевым.

Стоимость автомобиля составляет 18 тыс. 100 евро (с НДС), по предзаказу автомобиль будет стоить 16 тыс. 800 евро. В некоторых государствах Европы благодаря субсидии авто будет стоить дешевле, в частности в Венгрии — 10 тыс. 900 евро. Об этом сообщает издание «Твоя машина».

Это значительно больше, чем первоначальные прогнозы относительно цены электроавтомобиля, которые составляли около 10 тыс. евро.

В конце марта началось приема предзаказов.

В первые дни поступили более 6 тыс. заявок из Румынии, к первым владельцам автомобиль поступит в сентябре. Однако остальные смогут его получить не ранее 2022 года из-за дефицита полупроводников.

Dacia Spring — обновленная версия электрического хэтчбека Renault City K-ZE, который присутствует на рынке Китая с 2019 года. От своего «предка» она отличается:

оригинальным орнаментом пластиковой обшивки кузова;

новой радиаторной фальшрешеткой, за которой скрывается зарядный разъем;

формой оптики;

флуоресцентными оранжевыми акцентами в экстерьере;

логотипом марки.

Размеры Dacia Spring составляют 3734×1770×1516 мм при колесной базе 2423 мм.

Максимальная скорость — 125 км/ч. При активации режима Eco мощность мотора снижается до 31 лошадиной силы, а максимальная скорость — до 100 км/ч.

Заряжается электрокар за 14 часов, от скоростной зарядной станции — меньше, чем за час.

Одного заряда должно хватать на 225 км в смешанном цикле и 295 км в городе по WLTP.