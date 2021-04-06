В Киеве усилили карантин, фото: Strelka Mag

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Карантинные ограничения в Киеве, попавшем в «красную» карантинную зону, усиливаются.

Не успел Кабмин ввести запрет на нахождение без масок в общественных местах, где невозможно сохранить дистанцию в 1 метр, как столичные власти решили вообще запретить посещение отдельных мест.

На этот раз под запрет попали детские и спортивные площадки.

При этом запрет распространяется на детские и спортивные площадки, расположенные в парках, скверах и на придомовых территориях.

Столичные власти обосновывают новые ограничения тем, что в Киеве увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом, которые подлежат госпитализации.

Ограничение будет действовать, пока Киев будет находиться в «красной» зоне или пока не будет отменено властями.

Нарушение данного запрета чревато штрафами в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн, а протокол об административном правонарушении может быть составлен сотрудниками Нацполиции.

Запрет на посещение детских и спортивных площадок предусмотрен Распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Исполнительного органа Киевского горсовета (КГГА) № 10 от 5 апреля 2021 года.