У Києві посилили карантин, фото: Strelka Mag

https://racurs.ua/ua/n152865-dytyachi-ta-sportyvni-maydanchyky-pid-zaboronou-u-kyievi-posylyly-karantyn.html

Ракурс

Карантинні обмеження в Києві, який потрапив в «червону» карантинну зону, посилюються.

Не встиг Кабмін ввести заборону на перебування без масок в громадських місцях, де неможливо зберегти дистанцію в 1 метр, як столична влада вирішила взагалі заборонити відвідування окремих місць.

Цього разу під заборону потрапили дитячі та спортивні майданчики.

При цьому заборона поширюється на дитячі та спортивні майданчики, розташовані в парках, скверах і прибудинкових територіях.

Столична влада обґрунтовує нові обмеження тим, що в Києві збільшилася кількість дітей, хворих на коронавірус, які підлягають госпіталізації.

Обмеження діятиме, поки Київ буде перебувати в «червоній» зоні або поки не буде скасоване владою.

Порушення цієї заборони загрожує штрафами в розмірі від 1,7 до 3,4 тис. грн, а протокол про адміністративне правопорушення може бути складений співробітниками Нацполіції.

Заборона на відвідування дитячих і спортивних майданчиків передбачена Розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Виконавчого органу Київської міськради (КМДА) № 10 від 5 квітня 2021 року.