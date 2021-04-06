В Україні може з’явитися вакцина Pfizer

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася в лютому й здійснювалася індійською вакциною Covishield. У другій половині березня до України прибула перша партія китайських вакцин Sinovac.

Також українців вакцинуватимуть препаратом, створеним компанією Pfizer, підписано відповідний договір. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про це сьогодні, 6 квітня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Сьогодні Pfizer нарешті зі свого боку підписав рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин, — зазначив Степанов.

За словами міністра, відповідні переговори тривали кілька місяців, прибуття до України перших партій вакцини за цим контрактом очікується вже найближчими місяцями.

А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року, — додав міністр.

Нагадаємо, у Румунії нещодавно виявили штам коронавірусу, який має мутації, здатні знизити ефективність вакцин.