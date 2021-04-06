7 апреля отмечают Благовещение, фото: Мастер Федуско из Самбора

https://racurs.ua/n152868-7-aprelya-prazdnuut-blagoveschenie-i-vsemirnyy-den-zdorovya.html

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Эта дата выбрана, поскольку 7 апреля 1948 года был принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — специализированного учреждения ООН, которое занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе.

ВОЗ была создана на основании принципа, согласно которому все люди должны иметь возможность для реализации своего права на наивысший достижимый уровень здоровья.

Православная церковь 7 апреля отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы.

В рамках этого праздника отмечается описанное в Библии событие — получение Девой Марией благой вести от архангела Гавриила о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Мессию.

В традиции восточного христианства Благовещения входит в один из двунадесятых праздников — 12 важнейших после Пасхи праздников.

В народе Благовещение воспринимали как праздник весны — начало нового сельскохозяйственного года. Также считалось, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет погода на Пасху.

Народные приметы: