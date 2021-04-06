Акаунти користувачів WhatsApp зламують за допомогою спеціальних повідомлень, фото:

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Ракурс

Користувачів популярного інтернет-месенджера WhatsApp попереджають про новий вид шахрайства.

За допомогою надсилання повідомлень від нібито сім’ї чи друзів потенційної жертви зловмисники зламують акаунти користувачів WhatsApp. Про це повідомляє видання GizChina.

Зазначається, що для здійснення таких атак кіберзлочинцям необхідно спочатку зламати акаунт когось з друзів чи родичів жертви.

Сама атака здійснюється у три етапи:

спочатку жертва отримує SMS-повідомлення з кодом та посиланням;

після цього жертва від імені свого контакту бачить повідомлення, в якому нібито хтось із знайомих заявляє, що помилково вказав цей акаунт для отримання SMS-коду і просить терміново його переслати;

якщо користувач відповість на це повідомлення від «друга», надіславши відповідний код, його акаунт буде зламано.

Така схема використовує прогалину в системі входу до WhatsApp — увійти в акаунт і керувати листуванням можна ввівши код, отриманий у надісланому на номер мобільного телефону користувача SMS-повідомленні, без необхідності введення логіну та паролю.

Для уникнення таких ситуацій користувачів закликають увімкнути двофакторну автентифікацію, а в разі отримання відповідних повідомлень від знайомих — зателефонувати їм і повідомити, що вони мають негайно увійти до свого акаунта, щоб «вибити» звідти шахрая.