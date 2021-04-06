Обстріл окупантів залишив без води 50 населених пунктів Донбасу

Бойовики продовжують порушувати перемир’я, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n152871-obstril-okupantiv-zalyshyv-bez-vody-ponad-50-naselenyh-punktiv-donbasu.html

Ракурс

Обстріли бойовиками позицій українських військових та цивільної інфраструктури тривають, попри досягнуті влітку 2020 року домовленості про запровадження на Донбасі режиму «тиші».

Сьогодні, 6 квітня, близько 17.00 внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Зазначається, що ця насосна станція розташована у так званій «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка. З неї вода подається на чотири фільтрувальні станції:

Карлівську (водопостачання міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове та Українськ; селищ Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гостре і Цукурине; сіл Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка і Лисівка);

Великоанадольську (водопостачання міст Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селищ Оленівка і Новотроїцьке, сіл Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє та Ясне),

Старокримські № 1 і № 2 (водопостачання Маріуполя, а також селищ Сартана та Старий Крим).

Кириленко зазначив, що жертв внаслідок обстрілу немає - працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі.

Завтра сапери, енергетики, працівники «Води Донбасу» та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Зможемо почати їх виконувати, коли отримаємо гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, в грудні 2020 року бойовики поблизу Авдіївки обстріляли з гранатомета трактор, який повертався із сільгоспробіт.