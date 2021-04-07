Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 апреля, подхватили 15 тыс. 415 человек. Также умерло рекордное количество людей за все время пандемии — 481. Предыдущий рекорд в 433 смерти был зафиксирован 2 апреля.

Заболели 636 детей и 437 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 5 тыс. 587 человек;

выздоровело — 11 тыс. 472 человека;

осуществлено тестирований — 140 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 59 тыс. 49, методом ИФА — 23 тыс. 778).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 784 тыс. 579 человек;

выздоровело — 1 млн 373 тыс. 851 человек;

летальных исходов — 35 тыс. 498;

проведено ПЦР-тестов — 8 млн 456 тыс. 635.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 417), Одесской (1 тыс. 236), Киевской (1 тыс. 92), Львовской (1 тыс. 85) и Харьковской (1 тыс. 17) областях.

Напомним, Максим Степанов рассказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине начнет формироваться с тех пор, когда появится 60−70% привитых граждан. До конца года в стране должны вакцинировать большинство взрослого населения, и это позволит сформировать коллективный иммунитет.