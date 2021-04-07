Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксировали в Украине — подробности (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152873-novyy-rekord-smertey-ot-koronavirusa-zafiksirovali-v-ukraine-podrobnosti-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 апреля, подхватили 15 тыс. 415 человек. Также умерло рекордное количество людей за все время пандемии — 481. Предыдущий рекорд в 433 смерти был зафиксирован 2 апреля.
Заболели 636 детей и 437 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 5 тыс. 587 человек;
- выздоровело — 11 тыс. 472 человека;
- осуществлено тестирований — 140 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 59 тыс. 49, методом ИФА — 23 тыс. 778).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 784 тыс. 579 человек;
- выздоровело — 1 млн 373 тыс. 851 человек;
- летальных исходов — 35 тыс. 498;
- проведено ПЦР-тестов — 8 млн 456 тыс. 635.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 417), Одесской (1 тыс. 236), Киевской (1 тыс. 92), Львовской (1 тыс. 85) и Харьковской (1 тыс. 17) областях.
Напомним, Максим Степанов рассказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине начнет формироваться с тех пор, когда появится 60−70% привитых граждан. До конца года в стране должны вакцинировать большинство взрослого населения, и это позволит сформировать коллективный иммунитет.