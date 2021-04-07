РФ не дає спостерігачам фіксувати порушення “тиші” на Донбасі — Держдеп США

https://racurs.ua/ua/n152916-rf-ne-daie-sposterigacham-fiksuvaty-porushennya-tyshi-na-donbasi-derjdep-ssha.html

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Росія з початку війни на Донбасі систематично перешкоджає, переслідує та залякує міжнародних спостерігачів, які позбавлені доступу, необхідного для фіксації порушень режиму «тиші» з боку окупантів.

Про це вказано у доповіді Державного департаменту США Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine.

Росія контролює рівень насильства на сході України, посилюючи його, коли це співпадає з її політичними інтересами. Росія продовжувала озброювати, навчати, очолювати та воювати разом із маріонетковими ДНР-ЛНР. Очолювані Росією окупаційні сили впродовж усього конфлікту методично перешкоджали, переслідували та залякували міжнародних спостерігачів, які не мали доступу, необхідного для систематичного фіксування порушень режиму припинення вогню та інших зловживань, — зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

У доповіді вказано, що міжнародні організації, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch та HRMMU періодично документували зловживання, вчинені на Донбасі по обидва боки від лінії зіткнення. У складі моніторингової місії ОБСЄ працює понад тисяча осіб, які висвітлюють ситуацію у більшості великих міст.

Окрім цього, Держдепартамент США констатував, що ситуація зі свободою слова на окупованих територіях залишається вкрай складною.

Очолювані Росією сили придушили свободу слова та преси шляхом переслідування, залякування, викрадення та нападу на журналістів та ЗМІ, — йдеться у доповіді.

Нагадаємо, з початку російської агресії проти України понад 3 млн мешканців Донецької та Луганської областей покинули підконтрольні Росії території. Міністерство соціальної політики України зареєструвало понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб.