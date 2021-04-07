Батьківство. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152915-tata-mojna-pryhovaty-poyasnennya-min-ustu-dlya-nevpevnenyh-u-batkivstvi-mam.html

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Як змінити батьківство дитини, якщо її батько не той чоловік, з яким жінка перебуває в шлюбі — рішення пікантної ситуації запропонували в Мін’юсті.

Для таких ситуацій законодавством передбачений певний порядок дій. Про це повідомила прес-служба Мін’юсту в Facebook.

Повідомляється, що прохання матері не вказувати офіційного чоловіка батьком дитини може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини про невизнання чоловіка батьком дитини, а також спільної заяви батьків про державну реєстрацію народження.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі — походження дитини від батька визначається за спільною заявою батьків про державну реєстрацію народження. У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо чоловік, що перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, не може особисто з’явитися до РАЦСу для подання заяви, то його заява має бути нотаріально засвідченою та поданою через представника або надіслана поштою. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

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