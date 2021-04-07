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Ракурс
Отцовство. Фото: IStock

Папу можно скрыть — объяснение Минюста для неуверенных в отцовстве мам

7 апр 2021, 16:56
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Как изменить отцовство ребенка, если отец не тот человек, с которым женщина состоит в браке — разрешение пикантной ситуации предложили в Минюсте.

Для таких ситуаций законодательством предусмотрен определенный порядок действий. Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Facebook.

Сообщается, что просьба матери не указывать официального мужа отцом ребенка может быть удовлетворена лишь при наличии совместного заявления супругов о непризнании мужа отцом ребенка, а также совместного заявления родителей о государственной регистрации рождения.

Если родители не состоят в браке — происхождение ребенка от отца определяется по совместному заявлению родителей о государственной регистрации рождения. В случае подачи заявления о государственной регистрации рождения одним из родителей, происхождение ребенка от отца определяется по заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства.


Если человек, находящийся в зарегистрированном браке с матерью ребенка, не может лично явиться в ЗАГС для подачи заявления, то его заявление должно быть нотариально заверено и подано через представителя или направлено по почте. Полномочия представителя должны основываться на нотариально заверенной доверенности.

Напомним, ранее мы сообщали, что коллекторы в Украине часто преследуют телефонными звонками с угрозами не только должников, но и случайных людей. Что делать в случае, если вам угрожают коллекторы, и насколько законна их деятельность, рассказали в Минюсте.

Источник: Ракурс


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