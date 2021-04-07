Отцовство. Фото: IStock

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Как изменить отцовство ребенка, если отец не тот человек, с которым женщина состоит в браке — разрешение пикантной ситуации предложили в Минюсте.

Для таких ситуаций законодательством предусмотрен определенный порядок действий. Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Facebook.

Сообщается, что просьба матери не указывать официального мужа отцом ребенка может быть удовлетворена лишь при наличии совместного заявления супругов о непризнании мужа отцом ребенка, а также совместного заявления родителей о государственной регистрации рождения.

Если родители не состоят в браке — происхождение ребенка от отца определяется по совместному заявлению родителей о государственной регистрации рождения. В случае подачи заявления о государственной регистрации рождения одним из родителей, происхождение ребенка от отца определяется по заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства.

Если человек, находящийся в зарегистрированном браке с матерью ребенка, не может лично явиться в ЗАГС для подачи заявления, то его заявление должно быть нотариально заверено и подано через представителя или направлено по почте. Полномочия представителя должны основываться на нотариально заверенной доверенности.

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