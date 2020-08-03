Установление отцовства: генетическая экспертиза не панацея

Установление отцовства. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2686-ustanovlenie-otcovstva-geneticheskaya-ekspertiza-ne-panaceya.html

Ракурс

В основе почти любого семейного дела лежит клубок страстей, но дела об установлении отцовства — случай особый. Интриги, тайные и явные измены, любовные треугольники… Одним словом, фабула любой из подобных историй может запросто послужить сценарием для душераздирающего сериала. Особенно если в деле всплывает магическое словосочетание «судебно-генетическая экспертиза».

Есть что-то особенно волнующее в том, как раскрывается тайна крови, которая может перевернуть жизнь сразу нескольких людей. Но бывает, что даже тайна крови не играет решающего значения в делах об установлении отцовства.

Дело об установлении отцовства: наследство для чужого сына

История, произошедшая в областном центре на юге Украины, началась в конце 90-х и тянулась долгие годы. Молодая пара поженилась, вскоре у них родился сын. Однако брак распался, просуществовав чуть больше десяти лет. Супруги расстались, но бывший муж продолжал считать себя отцом мальчика.

И вот вскоре после того, как юноше исполнилось 18, отец узнал, что это не его ребенок. В материалах дела нет описания того, как он узнал правду и как добился согласия сына на проведение пресловутой генетической экспертизы для установления отцовства. Но она была проведена, и результат не оставлял простора для толкований: вероятность отцовства равна нулю.

Тогда мужчина обратился в суд с требованием, чтобы его вычеркнули из свидетельства о рождении ребенка, которого он много лет считал своим. Одним из аргументов было то, что, мол, нечего чужой крови претендовать на его наследство.

Районный суд встал на сторону незадачливого отца (ведь генетическая экспертиза абсолютно точно показала — ребенок не его!) и постановил вычеркнуть имя мужчины из метрических записей о рождении ребенка. Между прочим, с бывшей жены суд постановил взыскать судебные издержки, в том числе и расходы на проведение генетической экспертизы для установления отцовства, а она недешева, бывшему отцу обошлась в 7500 грн.

Мать молодого человека с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу. Апелляционный суд отменил решение районного и постановил прямо противоположное: оставить имя отца в документах о рождении ребенка. Основным аргументом было то, что мальчик уже стал совершеннолетним.

Теперь уже отец не согласился с решением и обратился в высшую судебную инстанцию. В жалобе он снова утверждает, что долгие годы не знал о том, что не был биологическим отцом ребенка. Мать юноши, в свою очередь, подала отзыв на жалобу, и там сказано, что, по ее мнению, уже в момент рождения сына ее муж мог догадываться о том, что ребенок — не его. Похоже, все годы брака между супругами складывались сложные и запутанные отношения, отягощенные ложью и изменами.

А что же Верховный суд? Он решил, что жалоба отца не подлежит удовлетворению. Семейный кодекс (ст. 36) говорит, что оспаривать отцовство можно в период между рождением ребенка и достижением им совершеннолетия. Вообще же в подобных спорах суд исходит из интересов ребенка, отстаивает его права. В этой истории мальчику уже исполнилось 18, поэтому данные об отце в актовой записи о рождении не приводят к нарушению прав мнимого отца. Да, он говорит, что не хочет оставлять наследство не своему сыну, но, по мнению суда, во-первых, пока еще нет речи ни о каком наследстве, во-вторых, эту проблему можно заранее решить законным путем на основании Гражданского кодекса Украины.

Одним словом, несмотря на стопроцентно верный вывод генетической экспертизы по установлению отцовства, обманутый муж остался в документах отцом не своего ребенка.

Дело о любовном треугольнике

А вот еще одна история, тоже весьма запутанная, в которой речь идет не о взрослом сыне, а о малыше. Мать его, состоя в официальном браке, сошлась с другим мужчиной и родила от него ребенка. Любовники зарегистрировали ребенка, но когда малышу исполнилось два года, отец потребовал убрать его из записей актов гражданского состояния.

Районный суд отказал ему в этом требовании, мотивировав тем, что отец не предоставил доказательств того, что ребенок не его. Между прочим, генетическая экспертиза для установления отцовства назначалась дважды и дважды отменялась из-за того, что на нее не являлись… обе стороны. Ни разгневанный папа, подозревающий, что ему наставили рога, ни мама с ребенком, который совершенно не виноват в том, что между родителями кипели все эти мексиканские страсти.

Отец (настоящий или мнимый) отправился в апелляционный суд, и тот удовлетворил его жалобу. Основание — ребенок был рожден тогда, когда его мать официально была в браке с другим мужчиной, поэтому тот должен быть записан отцом. А брак с истцом зарегистрирован только через год после рождения сына. К тому же мать дважды не пришла с ребенком на экспертизу по установлению отцовства, а это говорит о многом.

Теперь уже мать подала кассационную жалобу, в которой просила оставить в силе решение суда первой инстанции. Высшая судебная инстанция приняла решение из серии «ни вашим ни нашим» — отменила решение апелляционного суда и отправила дело в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.

В решении Верховного суда есть два важных момента. Первый — ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, ВС подтверждает, что генетическая экспертиза является единственным научным методом точного установления отцовства, и как доказательство результат экспертизы перевешивает все другие доказательства. Второй — если экспертизу провести невозможно, то суд, в зависимости от того, кто уклоняется от ее проведения, делает соответствующие выводы.

Правда, остался открытым вопрос, можно ли принудительно заставить одну из сторон дать свой генетический материал для экспертизы. Этот вопрос иногда приобретает трагический оттенок.

Дело о погибшем отце

Молодой человек из пригорода приехал в столицу, сошелся с девушкой, и они жили вместе, не регистрируя брак. За два года до Революции достоинства у пары родилась дочь. Зарегистрировали девочку на материнскую фамилию. Это обычное дело: довольно многие женщины, живущие в незарегистрированных браках, предпочитают статус одинокой матери, дающий право на некоторые дополнительные льготы.

А спустя два года отец ребенка погиб на Майдане в феврале 2014-го. Он умер не сразу. В стихийно организованном при одном из храмов госпитале раненый парень рассказал психологу-волонтеру, что у него есть жена и ребенок, но он просит сейчас с ними не связываться, потому что не хочет волновать дорогих ему людей.

Овдовевшая женщина с маленьким ребенком на руках обратилась с заявлением о наследстве. Но на него претендовала и бабушка погибшего — его прямая родственница. И тогда началась тяжба.

«Незаконная» вдова обратилась в районный суд с просьбой признать погибшего мужа официальным отцом их ребенка. Суд отказал ей. Однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил требования женщины.

И вот тут снова всплывает пресловутая генетическая экспертиза. Апелляционный суд назначил посмертную судебно-медицинскую молекулярно-генетическую экспертизу по установлению отцовства. Для этого нужно было получить биологический материал отца… Когда эксперты пришли на кладбище, родня погибшего во главе с бабушкой и дедушкой встала стеной и не подпустила их к могиле. Эксперты отступили, экспертиза не состоялась.

Но это обстоятельство сыграло на пользу вдове: апелляционный суд, приняв во внимание то, насколько активно родня погибшего сопротивлялась возможности установления отцовства, сочла, что это подтверждает правоту вдовы и ее ребенка. В ее пользу сыграли и показания психолога из госпиталя, и соседей по дому, и сотрудников ЖЭКа, подтвердивших, что молодые люди жили одной семьей.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил решение апелляционной инстанции о признании отцовства без изменений. Родные погибшего обратились в Верховный суд с заявлением о пересмотре решения, но получили отказ.

Дело о восстановлении отцовства

Хоть ЕСПЧ и называет генетическую экспертизу «единственным научным методом точного установления отцовства», судебная практика и сама жизнь доказывают, что генетическое отцовство не главное. Примером может послужить это дело с хорошим финалом.

История произошла в областном центре на севере Украины. Пара прожила вместе девять лет, у них родился сын, однако брак не регистрировали. Более того — мама зарегистрировала ребенка, пока муж был в командировке, и в документах отцом ребенка записан… бывший муж женщины. Нынешний же муж, пусть и гражданский, как-то смирился с этим фактом. А потом брак распался, и сын, к которому отец был привязан всей душой, оказался формально ему никем.

Вот тогда мужчина и подал судебный иск, в котором высказал два требования: записать его отцом ребенка и дать сыну свою фамилию.

Суд первой инстанции отказал ему. Основание — установить отцовство можно только путем судебно-генетической экспертизы. Она была назначена, но мать с ребенком не смогли прийти в экспертное учреждение.

Отец не смирился с этим и обратился в апелляционную инстанцию, и та в целом встала на его сторону. Апелляционный суд тоже назначил генетическую экспертизу для установления отцовства, на которую мать с ребенком снова не пришли, но на этот раз безо всякой уважительной причины, а это уже заставляет задуматься о мотивах матери. Отец, в свою очередь, предоставил свои доказательства: медицинские документы из роддома (обычно в них есть анализ крови и флюорограмма отца) и трогательный детский альбом с фотографиями папы и сына. Апелляционный суд признал его отцом. Правда, менять фамилию ребенку не стали: мальчику на момент рассмотрения дела уже исполнилось 11 лет, и в этом возрасте при решении подобных вопросов обязательно учитывается мнение ребенка. Но мнения мальчика так и не спросили, а отец не предоставил доказательств того, что изменение фамилии отвечает интересам ребенка.

Впрочем, мужчина добился главного — его признали отцом. Верховный суд, куда с жалобой обратилась бывшая жена и мать ребенка, оставил решение без изменений.

Выводы просты. Генетическая экспертиза — действительно одно из самых мощных доказательств в делах об установлении отцовства, но часто бывает, что даже она (или ее отсутствие) не влияет на решение суда. Второй вывод вполне житейский: отношения лучше оформлять честь по чести. Чтобы потом не было проблем.

P. S. Некоторые детали изменены.