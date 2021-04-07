Крупнейшие СМИ Украины существуют на «субсидии олигархов» - доклад Госдепа США

https://racurs.ua/n152914-krupneyshie-smi-ukrainy-suschestvuut-na-subsidii-oligarhov-doklad-gosdepa-ssha.html

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СМИ Украины, в частности интернет-медиа и телеканалы, оценили в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в 2020 году. Там напомнили о влиянии олигархов на частные СМИ и отметили, что Freedom House назвала прессу Украине «частично свободной».

Частные СМИ Украины, особенно телеканалы, наиболее успешные из которых принадлежали влиятельным олигархам, часто обеспечивали читателей и зрителей контентом «искаженного плюрализма», представляя взгляды своих владельцев и обеспечивая благоприятное освещение союзников и критику политических и бизнес-оппонентов, — указано в докладе Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine, обнародованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепартаменте добавили, что топ-10 самых популярных украинских телеканалов принадлежали бизнесменам, основной бизнес которых не связан с медиа. Также там отметили, что крупные СМИ существуют на «субсидии олигархов».

Редакционная независимость была особенно ограничена в СМИ, которые контролируют отдельные лица и олигархи, поддерживающие или связанные с российским правительством и разведывательными службами, — констатировали в докладе.

Кроме этого, там отметили, что мониторинг наличия джинсы в украинских СМИ, который проводил Институт массовой информации (ИМИ), показал, что политическую джинсу заказывают партии, политики, местные власти и олигархи. Лишь 11 из 50 наиболее посещаемых информсайтов не содержали джинсы.