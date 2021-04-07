Сайт НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/n152913-sayt-nato-zagovoril-na-ukrainskom-yazyke-foto.html

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Сайт НАТО теперь имеет украинскую версию страницы — украинцы находят именно ее, вбивая в поисковике официальный сайт Североатлантического альянса.

Соответствующая украиноязычная версия сайта появилась 6 апреля. Об этом стало известно из информации на сайте НАТО.



Сообщается, что до этого, 5 апреля пост на украинском языке впервые появился в соцсетях Сухопутного командования НАТО. Эта публикация была сделана на фоне эскалации конфликта на востоке Украины и наращивания россиянами военной техники на украинских границах.

Кроме украинского, сайт НАТО доступен на английском, французском и русском языках.

Напомним, ранее мы сообщали, что План действий по членству в НАТО просит для Украины давний союзник Киева — Литва. В будущем реализация ПДЧ поможет Украине стать членом Североатлантического альянса.