Сайт НАТО заговорил на украинском языке (ФОТО)https://racurs.ua/n152913-sayt-nato-zagovoril-na-ukrainskom-yazyke-foto.htmlРакурс
Сайт НАТО теперь имеет украинскую версию страницы — украинцы находят именно ее, вбивая в поисковике официальный сайт Североатлантического альянса.
Соответствующая украиноязычная версия сайта появилась 6 апреля. Об этом стало известно из информации на сайте НАТО.
Сообщается, что до этого, 5 апреля пост на украинском языке впервые появился в соцсетях Сухопутного командования НАТО. Эта публикация была сделана на фоне эскалации конфликта на востоке Украины и наращивания россиянами военной техники на украинских границах.
Кроме украинского, сайт НАТО доступен на английском, французском и русском языках.
Напомним, ранее мы сообщали, что План действий по членству в НАТО просит для Украины давний союзник Киева — Литва. В будущем реализация ПДЧ поможет Украине стать членом Североатлантического альянса.